На ВИЗе изменят маршруты следования восьми трамваев

Горожан призывают быть внимательными при планировании поездок. Фото: Алексей Кунилов

В связи с ремонтом путей на Верх-Исетском бульваре на три дня будут изменены маршруты следования трамваев. Движение будет закрыто от Дворца молодёжи до остановки «Кирова» в обоих направлениях, сообщает ЕМУП «ТТУ».

Всего свои маршруты изменят 8 трамваев. Ограничения продлятся с 23:00 25 августа до 20:00 28 августа.

Трамвай №3 поедет от ЦПКиО по Луначарского, Челюскинцев, Московской, Белореченской до ст.ВИЗ и оттуда обратно по Белореченской, Радищева к ЦПКиО.

№6 будет ходить от ст. Машиностроителей до ст. ВИЗ.

№7 отправится от ст.Эльмаш по улице Победы, Бебеля, к ст.7 Ключей.

Маршрут №23 пройдёт от ст.40 лет ВЛКСМ по Уральской, Челюскинцев, Ленина, Луначарского, обратно на Уральскую и ст.40 лет ВЛКСМ.

№10 от ЦПКиО поедет по Куйбышева, Радищева, Московской, Ленина, Луначарского и вернётся к ЦПКиО. Второй маршрут - от ЦПКиО по Луначарского, Ленина, Московской, Радищева, Куйбышева, Луначарского к ЦПКиО.

№13 будет ходить от ст.40 лет ВЛКСМ по Гагарина, Ленина, Московской, Радищева до ст.Волгоградская и от ст.7 Ключей до ст.ВИЗ.

№18 от ст.ВИЗ через Волгоградскую, Белореченскую, Московскую, Ленина к ст.Шарташ.

Маршрут №21 начнётся от ЦПКиО, пройдёт по Куйбышева, Радищева, Белореченскую до ст.ВИЗ и обратно по Белореченской, Московской, Челюскинцев, Луначарского до ЦПКиО.