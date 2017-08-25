Предприниматели предложили Евгению Куйвашеву реализовать проект «Урал — территория качества»

Евгений Куйвашев обсудил с бизнес-сообществом различные варианты поддержки малых и средних предприятий. Фото: областной департамент информполитики

Свердловские бизнесмены разработали проект «Урал — территория качества» и предложили его к реализации. Об этом шла речь на встрече представителей предпринимательского сообщества с главой региона Евгением Куйвашевым.

Как сообщает областной департамент информполитики, речь идёт о том, чтобы добросовестные производители различных товаров и поставщики продукции, работающие в Свердловской области, проходили добровольную сертификацию товаров и получали знак «Уральское качество».

— Надо, чтобы только обладатели такого знака могли участвовать в различных тендерах по закупке продукции у предприятий, — пояснила руководитель ассоциации сельхозпроизводителей и потребителей при Уральской торгово-промышленной палате Наталья Филиппович.

Евгений Куйвашев поручил областному правительству рассмотреть возможность реализации подобного проекта, который позволит по итогам государственных и муниципальных закупок обеспечивать учреждения Среднего Урала только качественной продукцией.