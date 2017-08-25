Экономика 25 августа 2017, 11:00

Предприниматели предложили Евгению Куйвашеву реализовать проект «Урал — территория качества»

Евгений Куйвашев обсудил с бизнес-сообществом различные варианты поддержки малых и средних предприятий

Евгений Куйвашев обсудил с бизнес-сообществом различные варианты поддержки малых и средних предприятий. Фото: областной департамент информполитики

Свердловские бизнесмены разработали проект «Урал — территория качества» и предложили его к реализации. Об этом шла речь на встрече представителей предпринимательского сообщества с главой региона Евгением Куйвашевым.

Как сообщает областной департамент информполитики, речь идёт о том, чтобы добросовестные производители различных товаров и поставщики продукции, работающие в Свердловской области, проходили добровольную сертификацию товаров и получали знак «Уральское качество».

— Надо, чтобы только обладатели такого знака могли участвовать в различных тендерах по закупке продукции у предприятий, — пояснила руководитель ассоциации сельхозпроизводителей и потребителей при Уральской торгово-промышленной палате Наталья Филиппович.

Евгений Куйвашев поручил областному правительству рассмотреть возможность реализации подобного проекта, который позволит по итогам государственных и муниципальных закупок обеспечивать учреждения Среднего Урала только качественной продукцией.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (25 августа)

Бронзовый памятник был выполнен скульпторами отцом и сыном Яковом и Валерием Зайцевыми и установлен в Историческом сквере — в самом центре города. Изначально памятник был серым, но несколько лет назад его перекрасили в золотой. Фото: semantic.uraic.ru
В Берёзовском поставили первый в России памятник первооткрывателю золота

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»