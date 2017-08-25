«Хабаровским живодёркам» вынесен окончательный приговор

Зоозащитники недовольные вынесенным приговором. Фото: Александр Зайцев

Суд Индустриального района Хабаровска приговорил Алёну Савченко и Алину Орлову к 4 и 3 годам заключения соответственно, сообщают РИА Новости. Напомним, девушки калечили и расчленяли животных, снимая это на камеру и выкладывая в Интернет.

Скандал разгорелся в октябре 2016 года, когда жестокие фотографии со страниц двух подруг разлетелись по Интернету. Расследование длилось почти год: было заведено несколько уголовных дел как за жестокое обращение с животными, так и за оскорбление чувств верующих, разжигание ненависти и вражды — как выяснилось, одна из обвиняемых размещала в Интернете оскорбляющие тексты, изображения и видео.

В итоге непосредственно за издевательства над животными подсудимые получили всего по 150 обязательных часов работ, что вызвало негодование зоозащитников. Основные сроки связаны с другими статьями. Алёну Савченко осудили на 4 года и 3 месяца, Алину Орлову на 3 года и 10 дней.

Наказание также было определно для Виктора Смышляева, приятеля «хабаровских живодёрок» - он проведёт в тюрьме 3 года.

Добавим, что до вынесения приговора осуждённые просили не приговаривать их к лишению свободы.