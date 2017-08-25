Дорожники выплатят свердловчанке свыше 250 тысяч рублей за ремонт автомобиля, повреждённого железным прутом на трассе

Невнимательность водителя грейдера во время уборки снега стала причиной ДТП. Фото: Александр Зайцев

Жительница Екатеринбурга через суд добилась, чтобы АО «Свердловскавтодор» обязали выплатить ей более 250 тысяч рублей за ремонт автомобиля, повреждённого по вине дорожников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В конце прошлого года эта екатеринбурженка ехала на своей машине «KIA Rio» в Туринск. Подъезжая к мосту, она увидела торчащий посреди дороги металлический прут. Женщина не успела ни затормозить, ни увернуться от препятствия. В итоге арматура сильно повредила автомобиль. По оценкам экспертов, размер причинённого в ходе ДТП ущерба превысил 285 тыс. рублей (с учётом износа машины).

Как выяснилось позже в ходе судебного разбирательства, дорожное полотно скорее всего повредил грейдер. Убирая снег, он, видимо, зацепил и загнул железный прут.

Судьи определили степень виновности обеих сторон: 20% — вина автовладелицы, не успевшей затормозить, а 80% — ответственность дорожников, оперативно не устранивших с проезжей части потенциально опасную арматуру. Поэтому и сумма ущерба взыскана с ответчика не полностью (285 тыс. рублей), а только частично — более 250 тыс. рублей.