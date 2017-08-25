Общество 25 августа 2017, 11:54

Дорожники выплатят свердловчанке свыше 250 тысяч рублей за ремонт автомобиля, повреждённого железным прутом на трассе

Уборка снега на Среднем Урале

Невнимательность водителя грейдера во время уборки снега стала причиной ДТП. Фото: Александр Зайцев

Жительница Екатеринбурга через суд добилась, чтобы АО «Свердловскавтодор» обязали выплатить ей более 250 тысяч рублей за ремонт автомобиля, повреждённого по вине дорожников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В конце прошлого года эта екатеринбурженка ехала на своей машине «KIA Rio» в Туринск. Подъезжая к мосту, она увидела торчащий посреди дороги металлический прут. Женщина не успела ни затормозить, ни увернуться от препятствия. В итоге арматура сильно повредила автомобиль. По оценкам экспертов, размер причинённого в ходе ДТП ущерба превысил 285 тыс. рублей (с учётом износа машины).

Как выяснилось позже в ходе судебного разбирательства, дорожное полотно скорее всего повредил грейдер. Убирая снег, он, видимо, зацепил и загнул железный прут.

Судьи определили степень виновности обеих сторон: 20% — вина автовладелицы, не успевшей затормозить, а 80% — ответственность дорожников, оперативно не устранивших с проезжей части потенциально опасную арматуру. Поэтому и сумма ущерба взыскана с ответчика не полностью (285 тыс. рублей), а только частично — более 250 тыс. рублей.

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