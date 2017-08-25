Для детей Среднего Урала привезли 267,5 тысячи доз вакцины от гриппа

Непривитые взрослые болеют в 4 раза чаще. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области стартовала кампания по вакцинопрофилактике гриппа. В её рамках обеспечить прививками планируется не менее 50% населения, сообщает Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Свердловской области.

По данным на 21 августа 2017 года, в Свердловскую область поступило 267 500 доз вакцины для детей. Препараты для взрослых прибудут в ближайшее время.

Вакцины призваны защитить свердловчан как от традиционного вируса, так и от его мутаций - штаммов «свиного» и «гонконгского» гриппа.

В прошлом году эпидемия началась довольно рано — в ноябре. Чаще всего болели маленькие дети возраста 0-2 года и от 3 до 6 лет. Среди школьников охват эпидемии был в 2 раза меньше, а наиболее устойчивыми к вирусу оказались взрослые. Благодаря всеобщей вакцинации удалось избежать массового распространения эпидемии, и сезон был отмечен как «умеренно напряжённый».

Согласно оценке эффективности вакцинации в нашей области, непривитые дети болеют в 6,6 раза чаще, чем привитые. Взрослые — в 4,1 раза.