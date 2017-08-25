Уральская дзюдоистка завоевала на Универсиаде в Тайбэе бронзу

Наталья Голомидова в составе сборной России завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях турнира по дзюдо. Фото: федерация дзюдо Свердловской области

Екатеринбурженка Наталья Голомидова в составе сборной России завоевала бронзовую награду в командных соревнованиях турнира по дзюдо на XXIX Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань).

В состав российской команды вошли пять девушек: Галия Сагитова (до 52 кг), Наталья Голомидова (до 57 кг), Валентина Костенко (до 63 кг), Татьяна Коваленко (до 70 кг) и Анжела Гаспарян (до 78 кг).

Свой путь к пьедесталу почёта наши соотечественницы начали с уверенной победы над мексиканками (5:0) и хозяйками Универсиады дзюдоистами Тайваня (3:2). В полуфинале россиянки уступили родоначальницам дзюдо японкам (1:4) — причём единственное очко нашей команде принесла именно Голомидова, победившая бронзового призёра личного турнира Универсиады в весе до 57 кг Юи Мурай.

Сборная России. Фото: федерация дзюдо Свердловской области

- В личных соревнованиях я уступила этой японской дзюдоистке, - поделилась впечатлениями Наталья Голомидова, - Поэтому, естественно, хотела взять реванш в командном турнире. Я была уверена, что по мастерству нисколько ей не уступаю и, так сказать, отомстила ей за поражение: завершила встречу досрочной победой.

В малом финале в схватке за бронзовые награды Универсиады россиянки в упорнейшей борьбе одержали верх над итальянками 3:2.

- Бронза – это достойный итог выступления российской команды, - сказала Голомидова. - По крайней мере, наши тренеры были рады.

Напомним, что на нынешней Универсиаде спортсмены Свердловской области завоевали уже четыре медали. Кроме бронзы Голомидовой — это золото тагильского штангиста Егора Климонова в весовой категории до 94 кг, золото пловчихи Валерии Саламатиной в эстафете 4х200 метров вольным стилем и серебро другой пловчихи - Полины Лапшиной - в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Всемирная летняя Универсиада завершится в Тайбэе 30 августа.