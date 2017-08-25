Общество 25 августа 2017, 12:34

Лучший экскурсовод Среднего Урала живёт в Каменске-Уральском, а лучшая гостиничная горничная — в Екатеринбурге

Гостиница в Екатеринбурге

Уют любой гостиницы - заслуга её персонала. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области названы победители регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В номинации «Лучший экскурсовод (гид)» победительницей стала Юлия Партина из Каменска-Уральского, «Лучший специалист службы эксплуатации нормерного фонда (горничная)» — Марина Сысоева (Екатеринбург), «Лучший работник службы приёма и размещения гостей» — Татьяна Пак (Екатеринбург), «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» — Анна Головина (Екатеринбург).

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, основная цель этого состязания профессионалов — повышение качества обслуживания путешественников.

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