Общество 25 августа 2017, 12:42

В Екатеринбург привезут мощи святого великомученика Димитрия Солунского

Мощи святого великомученика пробудут в Екатеринбурге около двух недель.

Мощи святого великомученика пробудут в Екатеринбурге около двух недель. Фото: Павел Ворожцов

19 сентября в Екатеринбург из Греции прибудут мощи святого великомученика Димитрия Солунского. Встреча состоится в 16:45 в Храме-на-Крови, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Святую реликвию доставит митрополит Верийский Пантелеимон (Калпакидис) из Элладской Православной церкви.

По преданию, великомученик Димитрий, римский проконсул, был убит за веру и брошен на съедение диким зверям - однако его верные сподвижники уберегли тело и тайно предали земле. Позже над могилой начали строить храм, и тогда были обнаружены нетленные мощи.

Память Димитрия связывается с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Родины. На иконах его изображают в пернатых доспехах, с мечом и копьём.

Мощи пробудут в Храме-на-Крови до 1 октября 2017 года.  

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