26 лет назад было национализировано имущество КПСС

25 августа 1991 года Президент России Борис Ельцин подписал указ о национализации имущества КПСС.

В октябре 1991 года, как писали российские газеты, для главы государства был составлен секретный доклад о том, что за годы перестройки на внешних рынках Советский Союз продал 1555,2 тонны золота, государственный запас платины на сумму 250 млн долларов и ещё драгоценных камней более чем на 5 млрд долларов. А общая сумма вывезенных в 1990–1991 годах из страны валюты и драгоценностей превышает 100 млрд долларов.

Судьба золота КПСС до сих пор неизвестна.