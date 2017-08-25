Экономика 25 августа 2017, 13:43

26 лет назад было национализировано имущество КПСС

25 августа 1991 года Президент России Борис Ельцин подписал указ о национализации имущества КПСС.

В октябре 1991 года, как писали российские газеты, для главы государства был составлен секретный доклад о том, что за годы перестройки на внешних рынках Советский Союз продал 1555,2 тонны золота, государственный запас платины на сумму 250 млн долларов и ещё драгоценных камней более чем на 5 млрд долларов. А общая сумма вывезенных в 1990–1991 годах из страны валюты и драгоценностей превышает 100 млрд долларов.

Судьба золота КПСС до сих пор неизвестна.

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