Шарташский лесной парк в Екатеринбурге обустроят по примеру «Сокольников»

Берега Шарташа скоро сделают максимально удобными для отдыха горожан. Фото: Александр Зайцев

Разработчики проекта благоустройства Шарташского лесного парка будут ориентироваться на пример парка «Сокольники» в Москве. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам регионального министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, сейчас создаётся государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Шарташский лесной парк».

— Его основными задачами станут развитие Шарташского лесного парка при максимальном сохранении площади лесного массива, улучшение качества благоустройства территории и формирование там центра семейного отдыха, — прокомментировал Алексей Кузнецов.

Уже в сентябре 2017 года будут завершены инженерно-геодезические изыскания, которые необходимы для планировки велосипедных и пешеходных дорожек, обустройства освещения и систем видеонаблюдения.