YouTube ужесточит политику в отношении экстремистских видео

YouTube налагает дополнительную цензуру на ролики с противоречивым содержанием. Фото: Александр Зайцев

Google обязал YouTube ужесточить критерии распространения в Интернете экстремистских видео. Об этом сообщает британское издание Independent.

Новая политика предполагает добавление специальных предупреждений на видео с оскорбительным контентом, понижение в рейтинге поиска, ограничение показов в рекомендациях и запрет на использование в них рекламы. При этом массового удаления противоречивых записей не планируется.

«Это решение позволит сохранить свободный доступ к информации без явной пропаганды оскорбительных взглядов», - сказал Кент Уолкер, генеральный консул Google.

Добавим, что крупнейший мировой видеохостинг уже несколько раз менял свою информационную политику. Так, в марте этого года было разработано специальное программное обеспечение и сформирован новый штат сотрудников для мониторинга видео — причиной послужило недовольство множества маркетологов, чья реклама оказалась в роликах с экстремистским содержанием.

При этом жёсткое регулирование контента по-прежнему неоднозначно. Так, недавно YouTube был вынужден восстановить тысячи удалённых видео, демонстрировавших сцены насилия в Сирии, чтобы их можно было использовать в качестве документальных доказательств при расследовании преступлений.