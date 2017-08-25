Общество 25 августа 2017, 14:40

YouTube ужесточит политику в отношении экстремистских видео

YouTube налагает дополнительную цензуру на ролики с противоречивым содержанием.

YouTube налагает дополнительную цензуру на ролики с противоречивым содержанием. Фото: Александр Зайцев

Google обязал YouTube ужесточить критерии распространения в Интернете экстремистских видео. Об этом сообщает британское издание Independent.

Новая политика предполагает добавление специальных предупреждений на видео с оскорбительным контентом, понижение в рейтинге поиска, ограничение показов в рекомендациях и запрет на использование в них рекламы. При этом массового удаления противоречивых записей не планируется.

«Это решение позволит сохранить свободный доступ к информации без явной пропаганды оскорбительных взглядов», - сказал Кент Уолкер, генеральный консул Google.

Добавим, что крупнейший мировой видеохостинг уже несколько раз менял свою информационную политику. Так, в марте этого года было разработано специальное программное обеспечение и сформирован новый штат сотрудников для мониторинга видео — причиной послужило недовольство множества маркетологов, чья реклама оказалась в роликах с экстремистским содержанием.

При этом жёсткое регулирование контента по-прежнему неоднозначно. Так, недавно YouTube был вынужден восстановить тысячи удалённых видео, демонстрировавших сцены насилия в Сирии, чтобы их можно было использовать в качестве документальных доказательств при расследовании преступлений.

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Областная газета Свердловской области

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