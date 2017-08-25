На Среднем Урале оформлены первые пять электронных больничных

Пациенты скоро смогут выбирать форму получения больничного: на бумаге или в электронном виде. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области оформлены первые пять электронных больничных. Об этом сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Напомним, с 1 июля 2017 года россияне получили право оформлять листы временной нетрудоспособности не только в бумажной, но и в электронной форме.

На территории Среднего Урала первые электронные больничные выданы в Камышлове.

— Там медучреждение быстро провело необходимое тестирование электронной системы и начало офомлять такие больничные, — пояснили в пресс-службе Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

По данным этого ведомства, значительная часть клиник Свердловской области (в частности, Екатеринбурга) тоже уже технически готова к выписке электронных больничных. Однако основная масса медицинских учреждений нашего региона начнёт работать по этой системе с осени 2017 года.