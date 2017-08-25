Антон Шипулин завоевал золото летнего чемпионата мира по биатлону

Антон Шипулин сделал золотой хет-трик на летних чемпионатах мира по биатлону. Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 25 августа, в Чайковском Пермского края стартовал чемпионат мира по летнему биатлону. В первом виде программы — смешанной эстафете 2х6 км + 2х7,5 км — сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Антона Шипулина завоевала золото.

На старт смешанной эстафеты вышло семь команд: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Молдавия, Словакия и Монголия.

На первых двух этапах Ульяна Кайшева и Светлана Слепцова не обошлись без промахов и, как следствие, использования дополнительных патронов. Но и соперники допускали ошибки на огневых рубежах. Это позволило России навязать борьбу главным конкурентам за лидерство — сборным Украины, Казахстана и Словакии.

После женской части эстафеты сборная России шла на первом месте. На передаче эстафеты от Слепцовой к Волкову наша команда выигрывала у ближайших преследователей украинцев 12 секунд, а у словаков 48 секунд.

Увы, но и Алексей Волков с Антоном Шипулиным не были точны на стрельбе. Оба допустили по несколько промахов. Зато по скорости на трассе россияне оказались значительно быстрее своих оппонентов. В итоге преимущество екатеринбургского биатлониста над преследователями после заключительной стрельбы превышало минуту.

Финишную черту Шипулин пересёк с результатом 1:12.17,1. Второй стала команда Словакии. Третьей — Украина.

Стоит отметить, что для Антона Шипулина это золото стало третьим, завоёванным на летних чемпионатах мира. Предыдущие победы (также в смешанных эстафетах) он праздновал в чешском Нове-Место (2011 год) и Уфе (2012 год). Завтра в рамках чемпионата мира по летнему биатлону в Чайковском пройдут спринтерские гонки.

Завершится турнир в воскресенье гонками преследования.