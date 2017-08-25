Общество 25 августа 2017, 15:42

До конца 2018 года на Среднем Урале нужно подключить к высокоскоростному интернету свыше 400 медучреждений

Николай Никифоров и Евгений Куйвашев протестировали работу новой информационной системы в селе Позариха

Николай Никифоров и Евгений Куйвашев протестировали работу новой информационной системы в селе Позариха. Фото: областной департамент информполитики

До конца будущего года в Свердловской области необходимо подключить к высокоскоростному интернету более 400 медицинских учреждений. Об этом шла речь в ходе визита на Средний Урал Министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.

— Конечно, работа в такие сжатые сроки требует очень серьёзного взаимодействия федеральных, региональных и местных властей. Президент России поставил задачу в 2018 году эту проблему в масштабах страны полностью закрыть, — сказал Николай Никифоров.

Совместно с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым он протестировал работу медицинской информационной системы в селе Позариха Каменского района.

Николай Никифоров назвал Средний Урал одним из регионов-лидеров по числу медучреждений, подключённых к высокоскоростному интернету.

— Благодаря тому, что в наши медучреждения приходит скоростной интернет, становится возможным подтянуть всю коммуникацию территорий, — прокомментировал Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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