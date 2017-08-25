Общество 25 августа 2017, 16:03

В Екатеринбурге приземлились два самолёта с миллионом цветов на борту

80 тонн цветов - это лишь половина планируемых поставок к 1 сентября.

80 тонн цветов - это лишь половина планируемых поставок к 1 сентября. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

Сегодня, 25 августа, в Кольцово приземлились два самолёта с цветами, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления. 80 тонн роз, гербер, хризантем и горшечных растений прибыли в Екатеринбург ко Дню знаний.

На бортах двух "Боингов" в уральскую столицу привезли около миллиона цветов со всех уголков мира — из Израиля, Колумбии, Эквадора, Словакии, Нидерландов, Эфиопии. Рейс по традиции формировался в главной «цветочной стране» мира - Голландии.

Цветы прошли ветеринарный и карантинный контроль, были осмотрены на наличие заболеваний и вредителей.

Напомним, по традиции к 1 сентября увеличивается объём ввозимых цветов. В этом году он составит порядка 170 тонн цветов.

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