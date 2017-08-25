Парк-Хаус в Екатеринбурге сменит владельца

Нидерландская компания Atrium European Real Estate выставила на продажу свои активы российской недвижимости. Компания владеет сетью торговых комплексов «Парк-Хаус», один из которых расположен в Екатеринбурге. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Atrium European Real Estate.

По информации собеседника газеты, компания планирует продать все объекты недвижимости сразу. Девелоперы выкупили сеть торговых центров на пике цен перед кризисом 2008 года. Последующее падение стоимости офисной и торговой недвижимости, вызванное вводом в строй новых площадей, сделало приобретение невыгодным.

По словам консультантов, компания потеряла интерес к сделкам в России в 2014 году. Тогда компания объявила о заморозке девелоперских проектов до тех пор, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется. Как отметили собеседники, Atrium уже давно планировала продать свой портфель российской недвижимости, но выжидала более благоприятной ситуации на рынке.