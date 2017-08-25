На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге откроется пункт бесплатного тестирования на ВИЧ

Пункт анонимного бесплатного исследований на ВИЧ будет работать три дня. Фото: Александр Исаков

С 28 по 30 августа на железнодорожном вокзале Екатеринбурга можно будет пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ. Также в эти дни на вокзал прибудет специальный вагон-лаборатория дальнего следования, сообщили «ОГ» в пресс-службе ОАО «РЖД».

Мероприятие проводится в рамках совместного проекта Минздрава России и ОАО «РЖД», направленного на информирование граждан о профилактике заражения ВИЧ. Тестирование будет проходить в медпункте вокзала 28-30 августа с 10:00 до 18:00 ч.

Также на вокзал прибудет специальный вагон с волонтёрами и медработниками, курсирующий по России в составе поездов дальнего следования. Специалисты рассказывают пассажирам о проблеме ВИЧ, проводят обследования для всех желающих и мотивируют ответственно относиться к своему здоровью. Вагон приедет из Тюмени, далее отправится в Пермь. Всего в списке его остановок — 24 региона, в которых наблюдается высокая заболеваемость ВИЧ на фоне среднероссийских показателей.

Как добавили в областном департаменте информационной политики, экспресс-тестирование также можно будет пройти 29 августа в ПАО «Уралмашзавод», а с 16.00 до 20.00 - в мобильном пункте на площади Первой пятилетки.