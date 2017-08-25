«Автомобилист» на выезде уступил «Ладе»

Во втором матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в гостях тольяттинской «Ладе» со счётом 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

На шайбу, заброшенную в середине второго периода Картером Эштоном, «Автомобилист» спустя пять минут ответил голом в большинстве Кирилла Лямина.

На 36-й минуте Александр Стрельцов, семь лет отыгравший в клубной системе «Автомобилиста», вновь вывел «Ладу» вперёд, а на 46-й минуте Станислав Бочаров закрепил преимущество хозяев площадки, реализовав выход один на один с Якубом Коваржем – 3:1.

27 августа «Автомобилист» завершает стартовую выездную серию матчем в Челябинске с «Трактором».