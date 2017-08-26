Общество 26 августа 2017, 09:07

Над Екатеринбургом все выходные провисят смог и пожарная опасность

Смог продержится над городм все выходные.

Смог продержится над городм все выходные.Фото: Александр Зайцев

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Синоптики вновь продлили предупреждение о смоге над Екатеринбургом. Он продержится над городом все выходные.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия продержатся в Свердловской области с 20:00 25 августа до 20:00 27 августа. Предупреждение о первой степени опасности метеорологических условий также сохраняется. Задымлённости приземного воздуха в текущий период метеостанции не фиксируют.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», смог ранее синоптики уже продлевали предупреждение о смоге до 25 августа.

Вместе со смогом над регионом нависла ещё одна метеорологическая опасность - пожарная. По словам синоптиков, в ближайшее время в Свердловской области при прохождении грозового фронта ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/сек. Горимость леса по региональной шкале достигнет четвёртого класса.

В связи с неблагоприятными погодными условиями о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального уровня и авариях на объектах энергоснабжения предупреждают и в ГУ МЧС по Свердловской области.

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