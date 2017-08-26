В ГИБДД разрешили игнорировать установленные мэрией Екатеринбурга знаки и разметку

Движение транспортных средств по этой полосе под административную ответственность не подпадает. Фото: Алексей Кунилов

В центре Екатеринбурге из-за несанкционированной полосы для общественного транспорта создаются серьёзные заторы. Администрация Екатеринбурга ответит за незаконно установленные знаки, водителям разрешается не обращать на них внимание.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, проблемные участки расположены на улице Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли и на участке улицы Малышева перед улицей Гагарина.

Виновником в затруднении движения на данных участках в ГИББД называют администрацию Екатеринбурга, которая незаконно выделила отдельную полосу для общественного транспорта, поставив соответствующие знаки и нанеся разметку.

Госавтоинспекция уже выписывала предписание на демонтаж указанных дорожных знаков. Мэрия обжаловало требование ГИБДД в суде, который оставил решение в силе. Теперь администрацию Екатеринбургу привлекут к административной ответственности по ч.27 ст. 19.5 КоАП РФ.

«Госавтоинспекция информирует водителей транспортных средств о том, что данные знаки установлены незаконно, соответственно движение транспортных средств по этой полосе под административную ответственность не подпадает, никаких технических средств, фиксирующих данное правонарушение здесь не установлено. Автомобилисты могут осуществлять движение по данной полосе», - говорится в сообщении региональном управлении ГИБДД.