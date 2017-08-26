В Техасе введён режим стихийного бедствия из-за мощнейшего урагана

На Техас обрушился самый мощный ураган со времён «Катрины». Указом президента США Дональда Трампа в штате был введён режим стихийного бедствия.

Как сообщает РИА «Новости», под действие стихии могут попасть около 4,6 миллионов жителей Америки. По некоторым данным, в эпицентре урагана «Харви» порывы ветра достигают 215 километров в час.

Сообщается, что «Харви» сформировался в Мексиканском заливе, и на протяжении нескольких дней жители Техаса находились в напряжении в ожидании прихода стихии. Губернатор штата даже заблаговременно ввёл на территории 30 округов региона режим ЧС, начал эвакуацию населения из наиболее опасных районов и запросил помощи от президента. Дональд Трамп внял просьбам главы штата.

«По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия, это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере», — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

По последним данным мощность урагана «Харви» достигла четвёртой категории опасности. Стихия вплотную приблизилась к побережью штата. Сейчас в некоторых районах Техаса ветер уже достигает 210 км в час. По данным местной полиции, первым от действия «Харви» пострадал небольшой город Порт-Аранзас на барьерном острове Мустанг на юге штата.

Также досталось еще одному прибрежному городу - Корпус-Кристи. Сильнейший ветер срывает с домов крыши, ломает таблички и металлические рекламные щиты. Началась эвакуация около 320 тысяч человек из числа местного населения.