Теракт в Брюсселе: вооружённый мачете мужчина напал на военный патруль

В Брюсселе совершено нападение на военный патруль в центре города. Прокуратура назвала произошедшее террористическим актом.

Как сообщает РИА «Новости», теракт произошёл накануне вечером на бульваре Эмиль Жакен. Вооружённый мачете мужчина напал на военный патруль, с криками «Аллах Акбар». Оба солдата отделались лёгкими травмами: одному из них предполагаемый террорист порезал лицо, а второму руки. Известно, что нападавший – выходец из Сомали, ранее не был замечен в связях с террористическими организациями. Он действовал в одиночку.

Для ликвидации преступника военным пришлось открыть огонь на поражение. Нападавший был серьёзно ранен и доставлен в клинику, где в последствии скончался. Власти Брюсселя не стали сеять панику и поднимать уровень террористической угрозы. На данный момент в столице Бельгии действует предпоследний, третий уровень угрозы.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ, 19 августа в Сургуте было совершено нападение на прохожих. Вооружённый ножом мужчина в маске ранил семерых человек. Нападавший был ликвидирован прибывшими на место ЧП полицейскими. Отвествнность за атаку взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».