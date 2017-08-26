Охранник УрГУПС спас тонущего восьмилетнего мальчика

В помещении охраны ВУЗа ребят закутали в одеяла и напоили сладким чаем. Фото: пресс-служба УрГУПС

В Екатеринбурге охранник УрГУПС спас из Исети тонущего восьмилетнего мальчика. Сергей Кузнецов не раздумывая бросился в воду.

Как сообщает пресс-служба ВУЗа, двое подростков, восьмилетний Сергей Федосин и двенадцатилетний Даниил Мищенков, решили перейти обмелевшую реку, но в этот момент вода резко начала прибывать. Оказавшись на середине реки, старший из ребят поплыл на противоположный берег и благополучно выбрался на сушу, а вот младший начал тонуть, поскольку не умеет плавать.

К счастью, в этот момент охранник УрГУПС Сергей Кузнецов совершал ежедневный обход парка вокруг учебного заведения. Сигнал о том, что на середине Исети кто-то тонет поступил по рации. Охранник тут же бросился на помощь утопающему. Доплыв до мальчика, он посадил его себе на шею и доплыл вместе с ним до берега. В помещении охраны ВУЗа ребят закутали в одеяла и напоили сладким чаем с пряниками.

«Сначала я не поверил, что кто-то тонет, ведь пруд обмельчал. Подумал, что подростки дурачатся. Но увидев, что водоём прибывает, а там, где было мелко, стало глубоко, быстро осознал всю серьезность ситуации», - рассказал Сергей Кузнецов.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», воду из городского пруда спустили ради ремонта Макаровского моста. Почему воду начала резко прибывать неизвестно.