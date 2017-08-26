Роспотребнадзор опубликовал памятку для туристов «Ted Travel»

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать туристам, пострадавшим в результате прекращения деятельности туроператора «Ted Travel». Подать заявку на выплату страхового возмещения можно до 15 января 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, те туристы, которые уже выехали за границу, вправе потребовать обеспечения экстренной помощи за счёт средств компенсационного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ». Телефон горячей линии +7 (499) 678-12-03 работает в круглосуточном режиме.

Обратившись по данному номеру, путешественники могут попросить следующие виды помощи: перевозку в место окончания путешествия и трансфер до него от гостиницы, обеспечение временного проживания в гостинице (если период ожидания перевозки составляет более 12 часов), организацию питания, неотложную медицинскую и правовую помощь, а также хранение багажа.

Для этого туристу необходимо сообщить оператору свои ФИО, адрес места нахождения, номер договора о реализации туристского продукта и наименование туроператора, контактную информацию и обстоятельства, которые привели к непростой ситуации. Решение об оказании помощи принимается в течении суток.

Также, опубликованы рекомендации для тех туристов, которые понесли убытки от деятельности туроператора.

В этом случае путешественникам стоит обратиться в организацию, предоставившую финансовое обеспечение туроператору, с письменным требованием о выплате компенсации. Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование о денежной выплате не позднее 30 календарных дней. Если требование не удовлетворено или удовлетворено частично, при наличии у туроператора нескольких страховщиков или гарантов турист вправе обратиться к другому из них, с требованием компенсировать оставшуюся часть.

При этом отмечается, что получение денежной выплаты не лишает туриста права требовать от туроператора выплаты штрафов, пеней, возмещения упущенной выгоды и морального вреда.

«В связи с заявлением ООО «ТЕРРА» о невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, турист или его законный представитель и (или) иной заказчик вправе предъявить непосредственно страховщикам АО АСК «Инвестстрах», АО СО «Якорь» - письменное требование о выплате страхового возмещения. Требование может быть предъявлено в течение срока исковой давности по основанию, возникшему в период с 24.08.2017 по 15.01.2018» - сообщают в надзорном ведомстве.

Напомним, что туроператор «Ted Travel» был вынужден прекратить свою деятельность в связи с падением спроса на путёвки в Турцию из-за вируса Коксаки.