Пайщики ЖК «Кольцовский» прекратили голодовку. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Пайщики ЖК «Кольцовский» прекратили голодовку. Голодающим рассказали о порядке и сроках планируемого окончания строительства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ситуация, связанная с завершением строительства многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Бахчиванджи в Екатеринбурге, находится на особом контроле. Равно как и расследования уголовного дела в отношении руководства первоначальной компании-застройщика

«С середины прошлого года прокуратурой области совместно с региональным министерством строительства и развития инфраструктуры проводилась работа по поиску инвестора-застройщика для завершения строительства жилого комплекса «Кольцовский», - говорится в сообщении надзорного органа.

Накануне к голодающим пайщикам жилого комплекса приехали начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков. После беседы голодовка пайщиков была прекращена.

Напомним, как сообщала «ОГ», Свердловский омбудсмен ранее уже приезжала к пайщикам ЖК «Кольцовский». Татьяна Мерзлякова пообещала регулярно встречаться с представителями дольщиков от каждого объекта и доводить до людей итоги заседаний координационной комиссии.