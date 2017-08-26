Дмитрий Рогозин собрался посетить День танкиста в Нижнем Тагиле

Дмитрий Рогозин вновь приедет в Нижний Тагил. На это раз на День Танкиста. Фото: областной департамент информполитики

Дмитрий Рогозин сообщил о своём намерении посетить с визитом Свердловскую область. Ожидается, что вице-премьер РФ приедет в Нижний Тагил на празднование Дня Танкиста.

О возможной поездке Дмитрий Рогозин написал в своём Твиттере. Кроме того, в сообщении вице-премьер поздравил корпорацию «Уралвагонзавод» с юбилеем.

«Поздравляю #корпорацияУВЗ с 10-летием! Скоро увидимся в Нижнем Тагиле на Дне танкиста. И танкостроителя!», - говорится в сообщении заместителя председателя правительства РФ.

Военно-патриотический фестиваль в честь Дня Танкиста пройдет в этом году 9 сентября на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. Главным событием праздника станет историческая реконструкция Сталинградской битвы.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в июне этого года Дмитрий Рогозин уже приезжал с визитом в Нижний Тагил. В ходе совещания по развитию оборонной промышленности, заместитель председателя правительства РФ высоко оценил перспективы «Уралвагонзавода».