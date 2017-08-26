Общество 26 августа 2017, 16:37

Евгений Куйвашев рассказал детям о главных качествах главы региона

Главное качество – это уметь слушать тех, кто к тебе обращается.

Главное качество – это уметь слушать тех, кто к тебе обращается. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Каменск-Уральский посетил детский оздоровительный лагерь «Исетские зори». Здравница работает в круглогодичном режиме и принимает детей не только из Свердловской области, но даже из Луганска.

Как сообщает областной департамент информполитики, во время общения с главой Среднего Урала, дети спрашивали, как найти себя в жизни, легко ли руководить большим регионом и какими качествами должен обладать лидер области.

«Эти качества формируются годами, с общением, с получением жизненного опыта. Прежде чем стать губернатором, я много работал, занимался образованием и самообразованием. И считаю, что главное качество – это уметь слушать тех, кто к тебе обращается, и принимать взвешенные решения», – поделился с ребятам Евгений Куйвашев.

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Областная газета Свердловской области

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