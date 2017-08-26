В небе над Екатеринбургом пронесётся парад планет

Вид на 18 сентября. Фото: инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев

В сентябре жители Екатеринбурга смогут понаблюдать необычное космическое явление. В течении трёх дней в небе над городом можно будет увидеть малый парад планет.

Как рассказал «ОГ» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, парад планет будет доступен для наблюдения 17, 18 и 19 сентября между 5 и 6 часами утра низко над горизонтом в восточной части неба.

По словам учёного, этот парад будет интерес тем, что в нём будут участвовать все видимые на небе планеты Земной группы. Вдобавок, к ним присоединится спутник Земли - Луна. 17 сентября Меркурий окажется рядом с Марсом, расстояние между ними будет меньше диска Луны.

«В целом, Меркурий увидеть в наших широтах удаётся редко, обычно два раза в году по вечерам весной и по утрам осенью. При этом, продолжительность наблюдения Меркурия обычно ограничивается парой недель. К тому же, найти Меркурий на небе довольно сложно. Но в это раз рядом с ним окажутся Венера, а 19-го сентября ещё и Луна», - рассказал Владилен Санакоев.

Согласно хронологии этого парада планет, 17-го сентября Меркурий и Марс будет разделять наименьшее расстояние. 18-го сентября Луна окажется вблизи с Венерой. 19-го сентября Луна окажется рядом с Марсом и Меркурием.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», это не единственное интересное явление, которое жители Екатеринбурга смогут наблюдать в сентябре у себя над головой. Так, 1 сентября, у горожан будет уникальная возможность сфотографировать самый большой в истории астероид Florence. Космический объект пролетит на расстоянии чуть более 7 млн км от Земли.