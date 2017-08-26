Светлана Слепцова выигрывает золото летнего чемпионата мира и объявляет о завершении карьеры

Подпись - За десять лет в составе сборной России Светлана Слепцова успела выиграть всё: Олимпиаду (2010), чемпионат мира (2009), чемпионат Европы (2017) и трижды летний чемпионат мира (2012, 2017). Фото: Андрей Каща

Сегодня, 26 августа, в Чайковском (Пермский край) на чемпионате мира по летнему биатлону прошли спринтерские гонки с двумя огневыми рубежами. В активе россиян три медали.

Первыми на старт спринта на 10 км вышли мужчины. Фаворитом гонки считался екатеринбуржец Антон Шипулин, завоевавший накануне золото в смешанной эстафете. Но уральца, как и днём ранее, подвела стрельба. Сегодня он дважды промахнулся и на лёжке, и на стойке. Хотя ходом Антон показал абсолютно лучшее время. В итоге лидер сборной России замкнул шестёрку сильнейших с отставанием от победителя в 43,6 секунды.

Золото же завоевал белорус Владимир Чепелин, который, несмотря на промах, сумел опередить на заключительном круге отработавшего чисто на огневых рубежах и лидировавшего по ходу дистанции россиянина Алексея Волкова. На финише Чепелин показал результат 24.12,3. Волков уступил ему 3,4 секунды. Замкнул тройку призёров словак Томаш Хасилла, уступивший белорусу 9 секунд (1 промах).

В женской гонке на 7,5 км равных не было олимпийской чемпионке-2010 Светлане Слепцовой. Она чисто отработала на обоих огневых рубежах. Ходом ей также не было равных. В итоге – заслуженная победа с результатом 20.22,1. В борьбе за серебро сошлись словачка Паулина Фиалкова и россиянка Ольга Дмитриева. Обе спортсменки допустили по два промаха. Но гостья из Словакии сумела опередить в заочной схватке свою конкурентку на 1,6 секунды. Что касается отставания от Слепцовой, то у Фиалковой оно составило 41,3 секунды, а у Дмитриевой – 42,9.

Стоит отметить, что после гонки Светлана Слепцова заявила, что по окончании соревнований в Чайковском завершает свою карьеру. «Я приняла решение неделю назад, - цитирует спортсменку сайт Союза биатлонистов России. – Причина личная, и я объявлю об этом завтра. До сегодняшнего дня об этом знали только самые близкие. Предложений по работе пока не поступало. Знаю только, что тренером я работать не стану. Но пока я не успела придумать, чем буду заниматься дальше. Сейчас моя жизнь кардинально изменилась, не хочется обещать на эмоциях — пока хочется отдохнуть».

Завтра, 27 августа, в гонке преследования у Светланы Слепцовой будет прекрасная возможность громко хлопнуть дверью, став абсолютной чемпионкой мира-2017 по летнему биатлону. Старт женского персьюта в 15:00 по екатеринбургскому времени. Двумя часами ранее начнётся аналогичная гонка у мужчин.