Евгений Куйвашев встретился с работниками Синарского трубного завода. Фото: областной департамент информполитики

Евгений Куйвашев посетил с рабочей поездкой Каменск-Уральский. В ходе визита глава региона встретился с руководителями ведущих свердловских предприятий и обсудил с заводчанами волнующие их вопросы.

Как сообщает областной департамент информполитики, в рамках поездки Евгений Куйвашев посетил производственную площадку Синарского трубного завода, где обсудил с работниками и руководством предприятия основные направления дальнейшего развития СинТЗ.

В ходе беседы с заводчанами глава региона рассказал о программе «Пятилетка развития» и о работе по созданию в регионе трубного кластера. В рамках проекта предполагается создание около шестисот новых рабочих мест, строительство путепровода через железнодорожные пути Богдановичского направления, проведение реконструкции ТЭЦ.

Также, на встрече обсуждались вопросы развития муниципалитета, в том числе, дорожного строительства. Глава региона отметил, что финансирование этого направления в ближайшее время не будет сокращаться, и пообещал, что областные власти сделают всёе возможное для увеличения выделяемых средств.

«Синарский трубный завод», — один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. Сегодня мы видим, что предприятие уверенно развивается, значит нет опасений в том, что областные программы, в частности, по дорожному строительству, будут сокращаться. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий к тому, чтобы впредь объёмы их финансирования только увеличивались», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», также в рамках поездки в Каменск-Уральский, глава региона посетил детский оздоровительный лагерь «Исетские зори», где рассказал детям о главных качествах настоящего лидера Среднего Урала.