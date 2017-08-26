Эксперт федерального ОНФ отметила работу Нижнего Тагила по благоустройству дворов

Сегодня на форуме "Таврида" стартовала смена молодых журналистов. В числе участников - четыре представителя Свердловской области.

Во время презентации проектов ОНФ координатор центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина, говоря о ходе и проблемах реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" отметила плодотворную работу Нижнего Тагила по благоустройству дворов:

- За последние пять лет ситуация серьёзно изменилась. И новый глава, и жители стали относиться к программе по благоустройству с большей ответственностью - скоро в городе будет много красивых дворов, - заявила она.

В числе ключевых проблем в реализации проекта, которые обозначила Светлана Калинина - то, что в половине субъектов РФ не учитывают мнение горожан при формировании списка работ.

Напомним, по результатам конкурсного отбора 33 муниципалитета Свердловской области получили средства из регионального бюджета на реализацию программы "Формирование комфортной городской среды". Планируется, что за счёт этих средств будут в 2017 году обустроены 98 дворов и 34 общественные территории в городах и посёлках нашего региона.