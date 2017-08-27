«Локомотив» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Урала»

ЗВ матче 8-го тура екатеринбургский «Урал», в предыдущих семи турах не знавший поражений, уступил в гостях столичному «Локомотиву» со счётом 1:2.

На 21-й минуте после розыгрыша хозяевами углового Джеферсон Фарфан в борьбе с защитником «Урала» Грегором Балажицем протолкнул мяч в ворота Ярослава Годзюра. Результативная атака «шмелям» удалась на 32-й минуте – с дальним ударом Эрика Бикфалви вратарь москвичей Гильерме с трудом, но справился, однако после прострела Николая Димитрова мяч от ноги голкипера залетел в сетку.

Железнодорожники снова вышли вперёд на 56-й минуте – на перехват изящного паса пяткой

Антона Миранчука вышел Ярослав Годзюр, но в последний момент Алексею Миранчуку удалось обыграть голкипера «шмелей».

На 68-й минуте в составе «Урала» дебютировал первый в истории не только «Урала», но и всего свердловского спорта камерунский легионер – 24-летний полузащитник Петрюс Бумаль, прошедший футбольную школу французских «Пари Сен-Жермен» и «Сошо», а предыдущие три сезона выступавший за болгарские «Литекс» и ЦСКА.