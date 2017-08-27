Общество 27 августа 2017, 09:09

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём российского кино

Свердловская область, поздравление, Евгений Куйвашев, глава, регион, День российского кино, 27 августа

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём российского кино. Фото: Алексей Кунилов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил  кинематографистов, работников киновидеопроката и всех уральцев с Днём российского кино, отмечаемым сегодня, 27 августа. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

"Наш край подарил России немало известных кинорежиссёров и звёзд экрана. Свердловская киностудия, ежегодный фестиваль неигрового кино "Россия", международный фестиваль-практикум молодых талантов "Кинопроба", проходящие на Среднем Урале – неотъемлемые черты российского кинематографа", – отметил Евгений Куйвашев. 

Добавим, в 2016 году, успешно прошёл первый Уральский открытый фестиваль российского кино, который собрал более 40 тыс. зрителей, программа включала 93 фильма. Всероссийскую акцию "Ночь кино-2016" поддержали свыше полусотни городов и сёл Свердловской области, она охватила 25 тыс. уральцев.

Кроме того, свердловские кинотеатры меняют облик и оснащение: заработали переоборудованные кинозалы в Тавде, Камышлове, Богдановиче, Верхней Салде, Нижних Сергах, посёлке Буланаш, Ивделе, Верхотурье, Красноуральске. В Первоуральске готовится к открытию студия анимации на базе Инновационного культурного центра.

"Желаю работникам кино вдохновения, финансовой стабильности, неизменного зрительского интереса. А всем поклонникам важнейшего из искусств – новых встреч с кумирами и ярких впечатлений", – обратился к уральцам Евгений Куйвашев.

Напомним, сегодня, в День российского кино, в екатеринбургском кинотеатре "Салют" пройдёт показ чёрно-белой немой киноленты "Стеклянный глаз".

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Областная газета Свердловской области

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