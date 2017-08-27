Посол США в России разъяснил причины приостановки выдачи виз россиянам

В Москве процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена с 1 сентября, в консульствах других городов оформление приостановили на неопределённый срок. Фото: Александр Исаков

Посол США в России Джон Теффт разъяснил причины приостановки выдачи американских виз россиянам. Заявление дипломата опубликовано в официальном аккаунте посольства США на YouTube.

Посол США в России отметил, что приостановка выдачи виз является следствием действий российских властей.

"Наш штат был сокращён до такой степени, что нам приходится перераспределять наши кадровые ресурсы для решения целого ряда задач, и выдача виз - одна из них", - сказал Джон Теффт. При этом он подчеркнул, что это нельзя расценивать как месть США России. США "ожидали, что российская сторона до такого не дойдёт".

Напомним, ранее США приняли решение приостановить выдачу виз по всей России, оно вступило в силу с 23 августа. Это было вызвано принятыми РФ мерами по ограничению численности сотрудников посольств и консульств США в России. Американское посольство в России порекомендовало гражданам нашей страны получать визы в других государствах. При этом в Москве процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена с 1 сентября, в консульствах других городов оформление приостановили на неопределённый срок.