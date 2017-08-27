В посёлке Бисерть в результате ДТП погиб мотоциклист

Мотоциклист поехал на жёлтый мигающий свет светофора, не предоставив преимущество автомобилю. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В посёлке Бисерть вчера, 26 августа, в 22:50 столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Hyundai Creta. В результате ДТП погиб 25-летний мотоциклист, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- По предварительной информации, мотоциклист, двигаясь по улице Красных Борцов по второстепенной дороге, поехал на жёлтый мигающий свет светофора, не предоставив преимущество автомобилю, следовавшему по улице Революции. Установлено, что погибший ехал без шлема. Травмы получила и 27-летняя пассажирка мотоцикла, с диагнозами СГМ, ЗЧМТ, перелом правого бедра, рваная рана левой кисти она госпитализирована в Бисертскую городскую больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Добавим, водитель автомобиля не пострадал. По факту ДТП со смертельным исходом проводится дознание, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.