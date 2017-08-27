Боксёр Флойд Мейуэзер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора техническим нокаутом

В Лас-Вегасе сегодня, 27 августа, состоялся бой между американским 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейуэзером и ирландским чемпионом по смешанным единоборствам Конором Макгрегором. Это был дебют для ирландского спортсмена в профессиональном боксе.

Флойд Мейуэзер победил соперника техническим нокаутом в 10-м раунде. Для 40-летнего спортсмена это 50-я победа за всю профессиональную карьеру.

При этом оба соперника полагали, что поединок долго не продлится: 29-летний Конор Макгрегор обещал положить соперника в первом раунде, американец готовился закончить бой не позднее четвёртого раунда. Поединок продлился 10 раундов из 12, рефери остановил бой после того, как ирландец оказался зажатым возле канатов.