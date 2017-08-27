Стартовала операция по установке железнодорожной арки Крымского моста

В Керченском проливе стартовал первый этап операции по установке железнодорожной арки Крымского моста. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителей инфоцентра "Крымский мост".

Сегодня конструкцию весом более 6 тыс. тонн на плавсистеме транспортируют на пять км от берега. В операции участвуют более десяти судов и порядка 100 человек. Арку закрепят с помощью почти 700 высокопрочных тросов, которые протянуты от 16 домкратов. Конструкцию поднимут на проектную высоту со средней скоростью пять м/ч и закрепят.

Установка железнодорожной арки займёт не более 72 часов, на это время судоходство в Керчь-Еникальском канале будет ограничено. Окончательный монтаж арки займёт около месяца.

"Морская операция в проекте Крымского моста уникальна для мостостроения: это транспортировка, а потом подъём и монтаж в условиях морской акватории с нестабильным гидрометеорологическим фоном арочной конструкции", — приводит "РИА Новости" слова замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина.

Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край и Крым, будет самым протяжённым в России (длина составит 19 км). Планируется, что автомобили смогут ездить по нему с декабря 2018 года.