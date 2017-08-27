Общество 27 августа 2017, 13:08

Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам по случаю Дня пенсионера

Свердловская область, глава, Евгений Куйвашев, поздравление, День пенсионера, концерт, программа

Евгений Куйвашев: "Быть нужным и полезным обществу возможно в любом возрасте – вот главный посыл Дня пенсионера". Фото: Павел Ворожцов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 27 августа, поздравил уральцев с Днём пенсионера. Праздник отмечается в регионе в конце августа пятый год подряд, сообщает областной департамент информполитики. 

На Среднем Урале более 1 млн 300 тыс. пенсионеров, около четверти из них продолжают трудовую деятельность, другие находят силы на воспитание внуков и разнообразные увлечения. 

- Быть нужным и полезным обществу возможно в любом возрасте – вот главный посыл Дня пенсионера, перекликающийся с нашей программой «Пятилетка развития». Уважаемые пенсионеры, ветераны труда, фронтовики! Желаю вам активного долголетия, гармонии, мира, заботы близких. Пусть в ваших домах царит благополучие, а в сердце сохраняются радость и оптимизм! - обратился Евгений Куйвашев к свердловчанам. 

Сегодня в 14:00 в Свердловском областном дворце народного творчества (ул. Фестивальная, 12) пройдёт праздничный концерт, посвящённый Дню пенсионера Свердловской области «От всей души с любовью и поклоном».

Всего в рамках праздника по региону запланировано пять тыс. мероприятий и добрых дел в течение месяца. В рамках Года экологии  также организованы турпоходы в природные парки. Состоятся ярмарки вакансий, дни открытых дверей в медицинских и социальных учреждениях, Пенсионном фонде, уроки здоровья и компьютерной грамотности.

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Областная газета Свердловской области

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