Общество 27 августа 2017, 14:15

Форум "Армия-2017" собрал на Свердловском полигоне более семи тысяч уральцев

Свердловская область, Екатеринбург, полигон, форум, "Армия-2017", Юнармия, вступление, зрители, показ, техника

Более ста мальчиков и девочек вступили в Юнармию. Фото: пресс-служба ЦВО

Форум "Армия-2017" собрал вчера, 26 августа, на Свердловском полигоне порядка семи тыс. уральцев. Более ста мальчиков и девочек вступили в Юнармию, для зрителей прошёл показ техники и вооружения, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Зрители также приняли участие в играх и занятиях по начальной военной подготовке, сдали нормы ГТО, встретились с ветеранами и заслуженными военными спортсменами.

- На территории округа форум "Армия-2017" проводится на трех полигонах: под Екатеринбургом, Самарой и Новосибирском. На Урале задействованы более 100 образцов новой и модернизированной техники, которая поступает на вооружение войск. Главное отличие от предыдущих лет - показ в динамике, где можно увидеть характеристики основных образцов, - рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Свердловская область, Екатеринбург, полигон, форум, "Армия-2017", Юнармия, вступление, зрители, показ, техника

Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, в рамках форума, в пятницу, 25 августа, зрители увидели оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", танки Т -72Б и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные миномёты "Хоста" и "Вена", бронеавтомобили "Тайфун-К", и другие образцы военной техники.

Добавим, форум стартовал под Екатеринбургом 25 августа и продлится до конца сегодняшнего дня.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 августа)

От Нижнего Тагила до Москвы поезд идёт почти 30 часов. Фото: wikimedia.org
Нижний Тагил стал вторым городом области, имеющим прямое сообщение с Москвой

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»