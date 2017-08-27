Форум "Армия-2017" собрал на Свердловском полигоне более семи тысяч уральцев

Более ста мальчиков и девочек вступили в Юнармию. Фото: пресс-служба ЦВО

Форум "Армия-2017" собрал вчера, 26 августа, на Свердловском полигоне порядка семи тыс. уральцев. Более ста мальчиков и девочек вступили в Юнармию, для зрителей прошёл показ техники и вооружения, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Зрители также приняли участие в играх и занятиях по начальной военной подготовке, сдали нормы ГТО, встретились с ветеранами и заслуженными военными спортсменами.

- На территории округа форум "Армия-2017" проводится на трех полигонах: под Екатеринбургом, Самарой и Новосибирском. На Урале задействованы более 100 образцов новой и модернизированной техники, которая поступает на вооружение войск. Главное отличие от предыдущих лет - показ в динамике, где можно увидеть характеристики основных образцов, - рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, в рамках форума, в пятницу, 25 августа, зрители увидели оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", танки Т -72Б и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные миномёты "Хоста" и "Вена", бронеавтомобили "Тайфун-К", и другие образцы военной техники.

Добавим, форум стартовал под Екатеринбургом 25 августа и продлится до конца сегодняшнего дня.