В Первоуральске построят крытый ледовый каток для развития хоккея с мячом

Евгений Куйвашев поддержал идею строительства крытого ледового катка в Первоуральске для развития хоккея с мячом. Фото: областной департамент информполитики

В Первоуральске построят крытый ледовый каток для развития хоккея с мячом. Эту идею поддержал глава Свердловской области Евгений Куйвашев вчера, 26 августа, во время рабочего визита в Первоуральск, сообщается на сайт регионального Правительства.

По словам президента Федерации хоккея с мячом России, президента Международной федерации хоккея с мячом Бориса Скрынника, такие объекты появятся в десяти регионах страны в рамках выполнения поручений Президента РФ о развитии «русского хоккея». В Красноярске и в Иркутске уже стартовали работы по возведению комплексов, в Республике Коми получено подтверждение и изысканы средства.

"Решение на федеральном уровне о поддержке строительства таких центров есть, теперь необходима поддержка на уровне области и муниципалитета", - отметил Борис Скрынник.

Новость о строительстве крытого ледового катка пришлась к 80-летию хоккейной команды «Уральский трубник». Евгений Куйвашев поздравил команду с юбилеем и отметил, что строительство нового спортивного объекта особенно важно для города, где на протяжении многих лет воспитываются талантливые хоккеисты.

Напомним, «Уральский трубник» за 80-летнюю историю дважды занимал четвёртое место в чемпионатах СССР. Команда является шестикратным чемпионом страны по мини-хоккею, бронзовым призёром по хоккею на траве, полуфиналистом Кубка мира.