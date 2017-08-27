Евгений Куйвашев отметил вклад шахтёров в обеспечение экономической устойчивости Среднего Урала

Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов горнодобывающей отрасли с Днём шахтёра. Фото: Павел Ворожцов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов горнодобывающей отрасли с Днём шахтёра, отмечаемым в последнее воскресенье августа. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Горнодобывающие предприятия обеспечивают сырьём одну из главных отраслей региона – металлургию. В первом полугодии они отгрузили продукции на 24,5 млрд руб., что в 1,6 раза больше к аналогичному периоду прошлого года. Выросли добыча железной руды, боксита, производство железорудных окатышей и агломерата.

Отметим, в Североуральске ведётся строительство бокситовой шахты «Черёмуховская-Глубокая», в Реже - подземного рудника Сафьяновского месторождения меди, планируется освоить Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение.

- Поддержка таких проектов является приоритетом промышленной политики Свердловской области, ключевым звеном нашей стратегии «Пятилетка развития», - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил шахтёров за преданность делу и высокий профессионализм, весомый вклад в обеспечение экономической устойчивости региона. Он пожелал им и их близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Добавим, в канун профессионального праздника шахтёров корреспондент «ОГ» спустился в шахту «Южная» Берёзовского рудника − одного из старейших горнодобывающих предприятий Урала − и провёл один день с её работниками. Об этом можно прочитать здесь: www.oblgazeta.ru