Российский боец Хабиб Нурмагомедов вызвал Конора Макгрегора на поединок в декабре

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вызвал ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора на поединок 30 декабря в Лас-Вегасе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в социальных сетях.

"Почему бы и нет. Я думаю декабрь - идеальная дата для этого боя, к тому же он сам говорил что, хочет боя со мной после Мейуэзера", - написал Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 27 августа, в Лас-Вегасе завершился бой Флойда Мейуэзера и Конора Макгрегора победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. Это была 50-я победа Флойда Мейуэзера и это был дебют для ирландского спортсмена в профессиональном боксе.

Добавим, на счету российского бойца Хабиба Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Последний поединок он провёл 12 ноября 2016 года, победив болевым приёмом американца Майкла Джонсона.