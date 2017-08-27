Спорт 27 августа 2017, 16:50

Российский боец Хабиб Нурмагомедов вызвал Конора Макгрегора на поединок в декабре

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вызвал ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора на поединок 30 декабря в Лас-Вегасе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в социальных сетях.

"Почему бы и нет. Я думаю декабрь - идеальная дата для этого боя, к тому же он сам говорил что, хочет боя со мной после Мейуэзера", - написал Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях. 

Напомним, сегодня, 27 августа, в Лас-Вегасе завершился бой Флойда Мейуэзера и Конора Макгрегора победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. Это была 50-я победа Флойда Мейуэзера и это был дебют для ирландского спортсмена в профессиональном боксе. 

Добавим, на счету российского бойца Хабиба Нурмагомедова 24 победы и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Последний поединок он провёл 12 ноября 2016 года, победив болевым приёмом американца Майкла Джонсона.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 августа)

От Нижнего Тагила до Москвы поезд идёт почти 30 часов. Фото: wikimedia.org
Нижний Тагил стал вторым городом области, имеющим прямое сообщение с Москвой

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»