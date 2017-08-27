Общество 27 августа 2017, 18:00

Синоптики определили сроки окончания уральского лета

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Согласно прогнозу Уральского гидрометцентра 1 сентября отделит климатическое лето от осени. Фото: Александр Зайцев

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Согласно предварительному прогнозу Уральского гидрометцентра 1 сентября отделит климатическое лето от осени. К середине предстоящей недели похолодает ночью до +5...+10, днём - до +15...+19.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в ближайшие дни антициклон продвинется на восток, в Сибирь, освободив место атмосферному фронту. Наплывут облака, пройдут кратковременные дожди (больше их вероятность в воскресенье, 27 августа), усилится ветер, жара спадёт, но температура всё же на 2-4 градуса превысит норму.

В последние дни августа на Среднем Урале днём ожидается до +17...+23, ночью - до +7...+15. Предположительно со 2 сентября температура воздуха опустится ниже 20 градусов и закрепится на обычных для этого времени года показателях.

- Самым жарким днём уральского лета стал 24 августа, когда температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до +32 и превысила исторический максимум данных конкретных суток. Аномалия средней суточной температуры в течение прошедшей недели достигла 7-10 градусов. Вследствие такой погоды повысилась пожарная опасность в лесах до высокого 4-го метеорологического класса, - прокомментировала ситуацию Галина Шепоренко. 

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