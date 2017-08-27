«Автомобилист» одерживает волевую победу в Челябинске

Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» выиграли в гостях матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте – Александр Рыбаков поразил ворота броском от синей линии. Восстановило равновесие в счёте канадское звено «Автомобилиста» - Дуайт Кинг и Франсис Паре ассистировали Тэйлору Беку. Во втором периоде заброшенных шайб зрители не увидели, а едва начался заключительный отрезок, Алексей Михнов на 42-й минуте с подачи Александра Торченюка вывел вперёд екатеринбургских «лосей». «Автомобилист» завершил стартовую выездную серию из трёх матчей двумя победами, у команды 6 набранных очков. Первый домашний матч наша команда сыграет 1 сентября с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».