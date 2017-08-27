Антон Шипулин заканчивает летний чемпионат мира по биатлону серебром

Сегодня, 27 августа, в Чайковском (Пермский край) персьютами с четырьмя огневыми рубежами завершился розыгрыш наград летнего чемпионата мира по биатлону.

Мужчинам предстояло преодолеть 12,5 км. Первым на дистанцию ушёл триумфатор вчерашнего спринта Владимир Чепелин из Белоруссии. Спустя несколько секунд за ним стартовал россиянин Алексей Волков и словак Томаш Хасилла. Шестым с отставанием в 43 секунды в гонку ушёл екатеринбуржец Антон Шипулин.

Самым точным из лидеров на огневых рубежах оказался Волков. Он промахнулся лишь однажды. Тогда как его соперники в борьбе за победу наматывали штрафные круги едва ли не после каждой стрельбы. Чепелин «застрелился» на третьем рубеже – три промаха. Шипулин стабильно мазал по разу на каждом из четырёх рубежей. Хасилла за всю гонку допустил сразу пять промахов. До заключительной стойки без промахов шёл только болгарин Красимир Анев, который мог побороться если не за победу, то за второе место уж точно. Но и он на последней стрельбе не закрыл две мишени.

В итоге Волков финишировал первым с огромным преимуществом над преследователями, показав на финише результат 31.29,0. Шипулин за счёт блестящего хода сумел финишировать вторым, отстав от своего партнёра по тренировочной команде на 43,7 секунды. Красимир Анев стал третьим (проигрыш лидеру 1.18,1).

В женской гонке на 10 км всё внимание было приковано к победительнице смешанной эстафеты и спринта Светлане Слепцовой, объявившую накануне о завершении своей карьеры после сегодняшнего старта, но не рассказавшая о причинах столько радикального шага в олимпийский сезон. В гонку она уходила с комфортным 40-секундным преимуществом над ближайшими преследовательницами словачкой Паулиной Фиалковой и Ольгой Дмитриевой.

На первых двух лёжках Слепцова была точна, а вот на стойках она промахнулась сначала три раза, а затем ещё два. Но к тому моменту её преимущество над всеми остальными было настолько большим, что она позволила себе закончить последнюю гонку в карьере с флагом России в руках (результат 31.26,7). Второй финишировала украинка Надежда Белкина с отставанием в 10,9 секунды. Третьей стала Фиалкова, уступившая Слепцовой 27,2 секунды.

После окончания гонки Слепцова призналась, что завершает карьеру из-за беременности.

По итогам пяти гонок чемпионата мира сборная России выиграла общекомандный зачёт с четырьмя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.