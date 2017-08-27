Спорт 27 августа 2017, 19:42

Москвич Никита Нагорный завоевал семь медалей Кубка России по спортивной гимнастике в Екатеринбурге

Из Екатеринбурга с Кубка России по спортивной гимнастике Никита Нагорный увозит семь медалей. Фото: Алексей Кунилов

Из Екатеринбурга с Кубка России по спортивной гимнастике Никита Нагорный увозит семь медалей. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 27 августа, в Екатеринбурге завершился розыгрыш Кубка России по спортивной гимнастике. Спортсмены определяли сильнейших в отдельных видах многоборья.

Мужчины.

В вольных упражнениях победил Никита Нагорный (Москва). В упражнении на коне первенствовал Давид Белявский (Екатеринбург). Золото на кольцах завоевал Денис Аблязин из Пензы. Сразу двое москвичей поделили первое место в опорном прыжке – одинаковый результат показали Никита Нагорный и Артур Далалоян. На параллельных брусьях равных не оказалось Сергею Ельцову из Астрахани. Никита Игнатьев (Ленинск-Кузнецкий) одержал верх над конкурентами в упражнении на перекладине.

Таким образом, самым титулованным гимнастом на Кубке России-2017 стал Никита Нагорный. Он завоевал четыре золотых медали (личное и командное многоборье, вольные упражнения и опорный прыжок) и три бронзовых (конь, кольца и перекладина).

Женщины.

В опорном прыжке победительницей стала Элеонора Афанасьева из Великого Новгорода. На разновысоких брусьях лучшее выступление продемонстрировала Анастасия Ильнякова (Ленинск-Кузнецкий). Золото в упражнении на бревне завоевала Ангелина Мельникова из Воронежа. В вольных упражнениях первенствовала Мария Харенкова (Ростов-на-Дону).

В итоге по итогам четырёх соревновательных дней лучше всех в женской части Кубка России выступила Ангелина Мельникова из Воронежа (золото в личном многоборье и на бревне, бронза в командном многоборье и в опорном прыжке).

Отметим, что по итогам Кубка России будет сформирована сборная России для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт 2-8 октября в канадском Монреале.

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Областная газета Свердловской области

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