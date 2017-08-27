ОНФ предложил альтернативу биткоину

Во время молодежного форума "Таврида" координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов предложил создать новую, "более экологичную" криптовалюту, которая станет альтернативой самой известной сегодня, цифровой валюте - биткоину.

- Действительно, при производстве криптовалюты тратится много электроэнергии - за счет нее можно отапливать порядка миллиарда домовладений. Запретить майнинг (производство) биткоина мы не можем, потому что это завтрашний день. Но мы можем установить определенные правила игры, - сказал Дмитрий Миронов, отвечая на вопрос одной из участниц форума. - Давайте договоримся, что после форума мы выдвинем предложение закрепить понятие криптовалюты в юридическом поле. И сегодня нужно задуматься над созданием новых более экологичных криптовалют: чтобы криптовалюты давались не за правильно произведенный алгоритм в социальной сети, а за некий зелёный киловатт.