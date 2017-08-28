Общество 28 августа 2017, 09:28

Станислав Говорухин решил оставить мир кино

Нина Георгиева

Станислав Говорухин решил оставить мир кино. Как сообщает Интерфакс, известный режиссёр готов завершить свою карьеру.

Во время рабочей поездки в Удмуртию Говорухин заявил, что последняя картина «Конец прекрасной эпохи» станет завершающей в его карьере режиссёра.

По словам Станислава Говорухина, именно эта кинолента стала самой выдающейся его работой, и лучше неё уже снять нельзя.

Напомним, фильм «Конец прекрасной эпохи» снят по мотивам произведения Сергея Довлатова из сборника «Компромисс» в 2015 году.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Мероприятие

Мероприятие

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 августа)

Ольга Глацких на приёме олимпийцев в резиденции губернатора Свердловской области в 2004 году. Фото: Владимир Васильев
15-летняя свердловская гимнастка-художница стала самой юной олимпийской чемпионкой

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

«Реальный театр»

«Реальный театр»