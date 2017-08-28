Станислав Говорухин решил оставить мир кино. Как сообщает Интерфакс, известный режиссёр готов завершить свою карьеру.

Во время рабочей поездки в Удмуртию Говорухин заявил, что последняя картина «Конец прекрасной эпохи» станет завершающей в его карьере режиссёра.

По словам Станислава Говорухина, именно эта кинолента стала самой выдающейся его работой, и лучше неё уже снять нельзя.

Напомним, фильм «Конец прекрасной эпохи» снят по мотивам произведения Сергея Довлатова из сборника «Компромисс» в 2015 году.