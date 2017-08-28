Общество 28 августа 2017, 09:33

Пожар на «Уралвагонзаводе» потушили пенной атакой

Пожарные применили воздушно-механическую пену.

Пожарные применили воздушно-механическую пену. Фото: архив ГУ МЧС по Свердловской области

Для ликвидации пожара в покрасочном цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле спасатели применили пенную атаку. Работу огнеборцев осложняли сильное задымление и высокая температура в помещении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пожар на промышленном предприятии вспыхнул в воскресенье вечером.

«Для того чтобы оперативно справиться с возгоранием, пожарные применили воздушно-механическую пену. При помощи подачи воды из пожарных рукавов осуществлялось охлаждение кровли и конструкций горящего покрасочного цеха. На тушении пожара были задействованы две 30-метровые пожарные лестницы, которые использовались для работ на кровле», - говорится в сообщении МЧС.

По данным спасателей, пострадавших в результате инцидента нет. Причину происшествия выяснит специально созданная комиссия предприятия с участием пожарных дознавателей.

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