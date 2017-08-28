Жертвами урагана «Харви» в Техасе стали пять человек

В Техасе подсчитали число жертв разрушительного урагана «Харви». По последним данным, стихия унесла жизни пятерых человек.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на национальный центр США по предупреждению ураганов, на данный момент ураган уже потерял свою силу и ослаб до тропического шторма. Однако, по прогнозам синоптиков, на этом стихийные бедствия в штате не закончатся. Сообщается о приближении к Техасу ещё одной мощной волны сильных дождей, а также наводнений, вызванных ураганом «Харви». Глава штата Грэм Эббот уже заявил, что грядущие дожди могут побить рекорд по количеству осадков за всю историю региона.

Для того чтобы лично оценить масштабы трагедии, во вторник в Техас планирует приехать президент США Дональд Трамп. По словам пресс-секретаря главы государства, сейчас идёт проработка логистических деталей поездки.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», ураган «Харви» сформировался в Мексиканском заливе. В пятницу вечером стихия обрушилась на побережье Техаса. Губернатор заблаговременно ввёл на территории 30 округов региона режим ЧС, начал эвакуацию населения из наиболее опасных районов и запросил помощи от президента. Дональд Трамп внял просьбам главы штата. Указом президента в штате был введён режим стихийного бедствия. Мощность урагана достигала четвёртой категории опасности. Сообщается, что «Харви» стал крупнейшим ураганом со времён шторма «Катрина».